شاهد البروفة النهائية لـ نانسي عجرم قبل حفل ليلة رأس السنة في دبي

أجرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم البروفة النهائية لحفل ليلة رأس السنة في دبي والذي تحييه الليلة رفقة الفنان تامر حسني.

ونشرت قناة روتانا عبر حسابها على منصة إكس مقطع فيديو من البروفة، والتي تألقت خلالها نانسي عجرم.

وتحيي نانسي عجرم حفل رأس السنة الليلة بمدينة دبي رفقة تامر حسني، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

أغنية من نظرة

كانت الفنانة نانسي عجرم، طرحت مؤخرا أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وكانت نانسي عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

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