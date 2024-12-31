نانسي عجرم تفتتح حفل رأس السنة في دبي بـ "الدنيا حلوة" (فيديو)

انطلق حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في مدينة دبي بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وافتتحت نانسي عجرم الحفل بأغنية “الدنيا حلوة” وسط تفاعل كبير، ويشارك نانسي عجرم في إحياء الحفل الفنان تامر حسني.

أغنية من نظرة

كانت الفنانة نانسي عجرم، طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وكانت نانسي عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهي من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

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