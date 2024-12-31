نانسي عجرم عن حفل رأس السنة مع تامر حسني: يجمعنا استايل غنائي واحد (فيديو)

عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها بحفل ليلة رأس السنة في دبي رفقة الفنان تامر حسني.

وقالت نانسي عجرم في لقاء لها مع قناة روتانا: كانت سنة 2024 مليئة بالنجاح، رغم ما مررنا به في لبنان وفي عالمنا العربي من ظروف صعبة.

#نانسي_عجرم كيف وصفت حفلها مع #روتانا في ليلة رأس السنة #2025 ؟ وماذا قالت عن مستجدات فيلمها الذي أعلن عنه معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ مع #عمرو_دياب وحظوظها للعام الجديد ولقائها مع #تامر_حسني@NancyAjram @tamerhosny pic.twitter.com/7rr4rQdAFm — Rotana Live (@RotanaLive) December 31, 2024

أضافت: أتمنى أن تكون 2025 سنة الخير على عالمنا العربي وفي لبنان، ونكون نحن أريح نفسيًّا على الصعيد النفسي.

وعن تواجدها مع تامر حسني قالت: هناك صلة مستمرة بيننا في الاستايل وفي نوعية الأغاني، وتجمعنا حفلات كثيرة.

وانطلق حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في مدينة دبي بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وافتتحت نانسي عجرم الحفل بأغنية “الدنيا حلوة” وسط تفاعل كبير، ويشارك نانسي عجرم في إحياء الحفل الفنان تامر حسني.

أغنية من نظرة

كانت الفنانة نانسي عجرم، طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وكانت نانسي عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهي من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

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