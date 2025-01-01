الأربعاء 01 يناير 2025
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ثقافة وفنون

«خريطة الحكايات القديمة» إصدار جديد لبيت الحكمة بمعرض القاهرة للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يصدر قريبًا عن بيت الحكمة للثقافة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 المجموعة القصصية "خريطة الحكايات القديمة" للكاتبة تاميران محمود.

خريطة الحكايات القديمة


وتقول الكاتبة ضمن أجواء المجموعة: "تعلمت آجام درس جدتها القديم (إن الرجال أطفال تغريهم قضمة التفاح، ويغضبهم الألم، ويحزنهم الجوع، ويشفيهم العمل. ولكل رجل جنته، ولكل جنة حيلتها. حين يخاف الرجل تعاقبه أنثاه فيزيد ثباته، لذا حفظت المرأة سبل التأديب واحتفظ الرجل لنفسه بلذة الانتقام)... تضم آجام أبناءها في الليل، تحكي لهم عن أسطورة الجدة تيا حارسة النهر، وينام أدان فوق صدرها متسائلًا عن معنى الحكمة إذا لم تخشَها".


تُعبِّر هذه المجموعة عن أشكال مختلفة من الصراع والتوافق الإنساني مع الزمن، في مزيجٍ من الصور الحياتية التي تتفاعل معه وتتفهمه وتستجيب له أو تواجهه. صور تنقلك بين الواقع والخيال في محاولة لإدراك كيف يحددنا الزمن ويرسم علاقتنا به.
 

 

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