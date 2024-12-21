السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"ثلاث نساء في غرفة ضيقة"، رواية جديدة عن دار الحكمة بمعرض القاهرة للكتاب 2025

غلاف المجموعة القصصية،
غلاف المجموعة القصصية، فيتو

يصدر قريبًا عن بيت الحكمة للثقافة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، المجموعة القصصية المعنونة بــ "ثلاث نساء في غرفة ضيقة" للكاتبة هناء متولي.

مجموعة ثلاث نساء في غرفة ضيقة 

وتقول هناء متولي عن المجموعة إنها  كتبت قصصها على مدار سنوات، وبرؤية بصرية سبقت الكتابة ذاتها، وحاولت فيها كسر الشكل القصصي، وذلك بدمج أشكال سردية متعددة كالمسرح والسيناريو، مع التركيز على الجوانب الفلسفية والإنسانية".
وتضيف:" هي خطوة مهمة في تجربتي، مزجت فيها بين التجريب والفن، وأتمنى أن تجد طريقها.
وعلى ظهر غلاف المجموعة نقرأ" اكتأبت طويلًا لدرجة أنَّ حزنها كان يتساقط بين أقدامنا دون قصد منها، وكُنَّا كلَّما دُسنا عليه؛ تصل مرارته إلى حلوقنا، سئمنا جميعًا من الحزن، وسئمنا من وفائها لحزنها؛ فأرغمناها –تقريبًا- على الزواج من رجل هبط علينا في لحظة خاطفة ومُشوَّشة.
الحزن تعتاده، حتَّى إنَّه في أغلب الأحيان لا يقتلك، بل تعايشه وتهادنه وتمدُّ معه جسرًا طويلًا ومُمهَّدًا للصداقة، لكنَّ القتل الحقيقيَّ يختبئ وراء القهر والإجبار، ذبلت "نور" وانطفأت آخر شعلة مضيئة بين عينيها، تلك الشعلة التي كان يُبقي عليها إخلاصها لحبها الراحل، ذابت حتَّى تلاشت وانكمشت، حتَّى إنَّك إذا أطلتَ النظر إليها؛ رأيت بُقعًا من الدَّم الأزرق المُتجلِّط تسدُّ عروقها".

 


يشار إلى أن “ثلاث نساء في غرفة ضيقة” مجموعة قصصية تعتمد تقنيات سردية حداثية، تستكشف قضايا الوجود، الهوية، والاختيار عبر نصوص تمزج بين أشكال مختلفة من السرد. تسجل لحظات نسائية خاصة، مقدمة تجربة أدبية تجمع بين العمق الإنساني والتجريب الفني.

هناء متولي

 هناء متولي هي كاتبة مصرية صدر لها العديد من الأعمال الأدبية منها، رواية يوم آخر للقتل عن الدار المصرية اللبنانية، رواية أسرار سفلية عن دار أطلس للنشر والتوزيع.
وصلت للقائمة الطويلة في جائزة الدوحة للدراما عن مسرحية "الفلاسفة لا يعرفون الحب".
حازت منحة مؤسسة المورد الثقافي عن مشروع رواية "كفر البراغيث"، ومنحة مؤسسة مفردات بروكسل عن الكتابة الإبداعية لعام 2020.
كما حازت جائزة سعاد الصباح للإبداع العربي عام 2019، عن المجموعة القصصية "التنفس بحرية أثناء السقوط".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القاهرة الدولي للكتاب بيت الحكمة للثقافة بيت الحكمة معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي معرض القاهرة
ads

الأكثر قراءة

وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

بعد سقوط بشار، أسماء الأسد ترفع قضية خلع في روسيا

بعد الكشف عن اطلاقه فى مصر، كل ما تريد معرفته عن تطبيق محفظة جوجل

ارتفاع جديد فى سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 21/12/2024

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعيين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع بحكومة تصريف الأعمال السورية

قائمة الهدافين التاريخيين لبطولات كأس الخليج للمنتخبات (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

أغرب هروب لسجين مغربي أدين بالقتل عام 2016 في فرنسا

مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب حافلة في إيران

وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

فنلندا تجدد رفضها فتح الحدود مع روسيا لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

تعرف على سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات سيميوني أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، دقة البلاغة القرآنية في استخدام «كان» و«ظل» و«أمسى» (فيديو)

تفسير حلم الطيران في المنام وعلاقته بانتهاء المشاكل

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي عن دعاء نبي الله نوح على الكافرين

المزيد
الجريدة الرسمية