"هيئة الكتاب" تواصل استقبال الأعمال المتقدمة لجوائز معرض القاهرة للكتاب

تواصل الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، استقبال الأعمال المقدمة لجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، المقرر إقامته في الفترة من 23 يناير المقبل حتى 5 فبراير 2025، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فروع جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتستقبل الهيئة الأعمال حتى 5 يناير المقبل، بمقرها بكورنيش النيل بمحافظة القاهرة‬، في ستة عشر فرعًا منها: ثمانية مجالات وهي: (النقد الأدبي، الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، الكتاب العلمي في فرعي "الهندسة الوارثية- الهندسة الجينية"، والعلوم الإنسانية "دراسات أفريقية، وكتاب الطفل)، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 عامًا هما: الرواية وعلوم المستقبل.

فضلا عن ستة جوائز أخرى تمنح بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعدد من الهيئات الأخرى وهي:

جائزة أفضل كتاب في تحقيق التراث، بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية، وجائزة أفضل كتاب مترجم، وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل، بالتعاون مع المركز القومي للترجمة، وجائزة أفضل كتاب في الفنون في مجال "الموسيقى"، بالتعاون مع أكاديمية الفنون، وجائزة أفضل ناشر مصري، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، وجائزة أفضل ناشر عربي بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب.

شروط التقدم لجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتتمثل الشروط والقواعد العامة، للتقدم للجوائز فيما يلي:

أن يكون العمل طبعة أولى.

أن يكون المؤلف مصري الجنسية.

ألا يكون الكتاب مترجما، باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة.

- أن يكون الكتاب منشورا خلال عام ٢٠٢٤، في طبعته الأولى ويؤخذ برقم الإيداع القانوني.

- أن يتقدم المؤلف أو الناشر بثلاث نسخ من الكتاب المرشح.

- ألا يكون الكتاب قد حصل على جائزة أخرى.

- ألا يتقدم للجائزة من فاز بها خلال الثلاث سنوات الماضية.

- بالنسبة لكتاب الشباب يتم تقديم كتاب لم يتم نشره من قبل ومكتوب على الكمبيوتر بتوقيع الكاتب.

- يفتح باب التقدم للجائزة من 15 ديسمبر 2024 وينتهي 5 يناير 2025، والتقدم يوميا من الساعة ١٠ صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءًا، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

- يتم تقديم الأعمال بمبني الهيئة المصرية العامة للكتاب بصفة شخصية، أو من خلال البريد المسجل ١١٩٤ كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة.

- يقوم المتقدم بتوقيع إقرار بأن الكتاب طبعة أولى، وفي حالة كتاب الشباب يتم تقديم إقرار بأن الكتاب ملك الكاتب، وأنه يتحمل مسئولية ذلك، كما يتعهد كل متقدم (كبار / شباب) بأن عمله لم يحصل على جائزة من قبل، وأنه لم يفز بجائزة المعرض خلال السنوات الثلاث سنوات المنقضية، وأن يرفق مع هذا الإقرار صورة بطاقة الرقم القومي.

- يتم تسليم الأعمال الخاصة بالتراث بمبنى دار الكتب والوثائق القومية، والأعمال المترجمة بمقر المركز القومي للترجمة، والأعمال الخاصة بالفنون بمقر أكاديمية الفنون.

- تعلن النتائج في حفل توزيع الجوائز أثناء إقامة المعرض.

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