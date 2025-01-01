تحرير 261 مخالفة للمخابز بالدقهلية

أحال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية 336 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة لإعمال شئونها، وأكد على استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة، وأنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية.

حملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار

وشدد على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وأوضح أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون بين الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

حملات تموينية مكثفة بالدقهلية

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية تموين الدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين خلال أربعة أيام.



تحرير 261 مخالفة في الرقابة علي المخابز و75 في الأسواق



ومن جهته أوضح مدير مديرية التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 261 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، وتحرير 75 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة، كما ضبطت 130 كيلو لحم بلدي، 48 زجاجة زيت، 200 لتر سولار.

المخالفات في مجال المخابز

وأضاف أن المخالفات شملت في مجال المخابز، نقص وزن وعدم وجود بون صرف وعدم نظافة أدوات عجين وتصرف في دقيق وعدم مطابقة مواصفات وعدم وجود قائمة بيانات وتوقف عن الإنتاج وعدم وجود سجل تفتيش وتجميع دقيق وبطاقات وعدم وجود ميزان، وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت نشاط بدون ترخيص وسلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وذبح خارج السلخانة وتجميع سلع مدعمة واستخدام اسطوانات غاز في غير الغرض المخصص لها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.