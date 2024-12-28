اقتصادية النواب تفتح ملف الأسعار ومشكلات المخابز

تفتح لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، ملف ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ظل غياب الرقابة على الأسواق.

مناقشة أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية

يأتي ذلك في ضوء عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ولاء التمامي، مرفت ألكسان مطر، منى عمر، وعبد المنعم إمام، بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع، وخاصة السلع الأساسية، والنقص في بعض السلع، والرقابة على الأسواق.

مناقشة مشكلات المخابز

كما يتضمن جدول اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب غدا الأحد، مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: بلال حامد النحال، نادر عبده صديق، أبو العباس فرحات، محمد طلبة، غادة الضبع، شيماء محمود نبيه، محمد جبريل، وأحمد إدريس، بشأن غلق بعض المخابز وعدم صرف الدقيق والحصص التموينية، وفرض غرامات على أصحاب المخابز، وبيع الخبز للمواطنين بالوزن.

مناقشة بيان وزير الاستثمار أمام مجلس النواب

وفي اجتماع اللجنة بعد غد الأثنين، تناقش لجنة الشئون الاقتصادية، بيان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء ١٧ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغ.

وتضمن بيان وزير الاستثمار، خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وآليات زيادة دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية.

كما عرض الوزير أمام مجلس النواب، سياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة، ورؤية الوزارة من خلال برنامج الحكومة الذي عرضه رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس.

ومن المقرر أن يشارك في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

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