بعد حادث الدهس، العثور على طرد مشبوه في مدينة نيو أورليانز الأمريكية

أفادت شبكة CNN، الأمريكية، بأن شرطة نيو أورليانز عثرت على طرد مشبوه في موقع الحادث؛ وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

توسيع نطاق الأماكن المغلقة لإجراء مزيد من التحقيقات

وأوضحت شبكة CNN، الأمريكية، أن شرطة مدينة نيو أورليانز وسعت نطاق الأماكن المغلقة لإجراء مزيد من التحقيقات.

جدير بالذكر أنه نقلت قناة "سي بي إس" عن الشرطة وشهود عيان الأربعاء قولهم إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 30 آخرون إثر دهس شاحنة حشدا من المارة في مدينة نيو أورليانز الأمريكية.

سائق الشاحنة في نيو أورليانز

وقالت الشرطة وشهود عيان إن سائق الشاحنة في نيو أورليانز ترجل منها بعد صدمه الحشد وأطلق النار.

حادث سقوط عدد كبير من الضحايا

وقالت شرطة نيو أورليانز لاحقا “نتعامل مع حادث سقوط عدد كبير من الضحايا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس”، مؤكدة سقوط 10 قتلى و30 مصابا.

وقالت شبكة "أي بي سي" نقلا عن شرطة نيو أورليانز إن حادث الدهس كان متعمدا.

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