40 قتيلا ومصابا فى مدينة نيو أورليانز الأمريكية، اعرف السبب

نقلت قناة "سي بي إس" عن الشرطة وشهود عيان اليوم الأربعاء وقوع قتلى وإصابات بالعشرات إثر اصطدام شاحنة بحشد في مدينة نيو أورليانز الأمريكية.

سائق الشاحنة يطلق النار على حشد في نيو أورليانز

وقالت الشرطة وشهود عيان إن سائق الشاحنة في نيو أورليانز خرج من الشاحنة بعدما صدم الحشد وأطلق النار.

شاحنة صدمت مركبة حشدا من الناس

وقالت شرطة نيو أورليانز لاحقا “نتعامل مع حادث سقوط عدد كبير من الضحايا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس”، مؤكدة سقوط 10 قتلى و30 مصابا.

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