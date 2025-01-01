"شاطر" سلاح صندوق مكافحة الإدمان للتحذير من خطورة التدخين

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، فعالية بمناسبة رأس السنة، تضمنت العديد من الأنشطة التوعوية لرفع وعى الأطفال من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" بخطورة التدخين والإدمان، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ المكون الثقافي بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان.

كما تضمنت الفعالية تنظيم عرض مسرحي تحت عنوان " شاطر " للأطفال من أبناء المناطق المطورة " الأسمرات، المحروسة، حدائق أكتوبر، الخيالة،أهالينا، روضة السيدة، روضة السودان،معا "، ويستعرض العرض بأسلوب فنى جذاب، كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة،كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، أيضا دعم السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال والبعد عن أصدقاء السوء.

ويأتى إطلاق الفعالية ضمن المبادرات التوعوية التى ينفذها صندوق مكافحة الإدمان فى المناطق المطورة " والتى تتضمن أنشطة لتوعية الأطفال بأضرار التدخين وبرامج لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وزيارات منزلية للأسر وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة" بديلة العشوائيات ".

كما تم تنظيم ورش حكى وندوات للأطفال بمشاركة 200 طفلا من سن "7 -10 “ سنوات من أبناء المناطق المطورة،لتدريبهم على كيفية اكتساب القدرة على التفكير الإيجابى وتدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها فى البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التى تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة "السلم والدخان" التى تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، فى حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن، كذلك تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان منها لعبة "المتاهة" وهي إحدى الألعاب التى تنشط العقل وتحفز على التفكير، وهى عبارة عن مجموعة خيوط تمثل مجموعة طرق متداخلة وتحفز الطفل على التفكير للسير فى الطريق الصحيح لكنه يواجه بعض العقبات طوال الطريق مثل الصديق السوء والأفكار المغلوطة عن التدخين، ومع كل مشكلة يتدخل المدرب لتذليل العقبات التى تواجه الطفل بشكل إبداعي من خلال الحكي فى كيفية اختيار الصديق وحتى الوصول إلى بر الأمان بشكل يجذب الطفل.

من جانبه أشار الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى استمرار تنفيذ البرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة موضحا أن تنفيذ هذه الانشطة يأتي ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها الصندوق بشكل مستمر للوقاية من الإدمان وسبق وتم إطلاق العديد من البرامج التوعوية التي تستهدف الأطفال والأسر مثل مهرجان " الاسرة والطفل " فى المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " وكذلك في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "،حيث يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تتضمن اتخاذ تدابير فعالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو مناطق خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية بجانب توفير خدمات خدمات العلاج لمرضى الإدمان مجانًا وفى سرية تامة،كذلك التمكين الاقتصادى للمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وإعادة دمجهم فى المجتمع.

عرض مسرحى لصندوق مكافحة الإدمان "شاطر" لرفع الوعى بخطورة التدخين

عرض مسرحى لصندوق مكافحة الإدمان "شاطر" لرفع الوعى بخطورة التدخين

عرض مسرحى لصندوق مكافحة الإدمان "شاطر" لرفع الوعى بخطورة التدخين

عرض مسرحى لصندوق مكافحة الإدمان "شاطر" لرفع الوعى بخطورة التدخين

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