الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يسلم الدفعة الثانية من منتجات المتعافين

صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
صندوق مكافحة الإدمان،فيتو

سلم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق الدفعة الثانية من منتجات المتعافين من الإدمان من تصنيع الملابس الجاهزة داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق إلى بنك الكساء المصري بعدد 3000 قطعة ملابس و"شنط حريمى".

 

برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين

 

وذلك في إطار الحرص على دعم برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة.

 

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

 

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذى سبق توقيعه بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وبنك الكساء المصري في نهاية أغسطس 2024 لدعم برامج التمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي للمتعافين من خلال تجهيز وتشغيل "مشغل متكامل لتصنيع الملابس الجاهزة داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق ضمن تطبيق برامج العلاج بالعمل والدمج المجتمعي،وكذلك العمل على الترويج وفتح أسواق متميزة لمنتجات المتعافين.

 

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة  وعلاج الإدمان والتعاطى استمرار الصندوق في دعم برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجانى، كما تم إطلاق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين وتمكينهم اقتصاديا، منها مبادرة "حرفي" لتدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التبريد والتكييف والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وتصنيع الملابس الجاهزة وغيرها من الحرف المهنية، ويتم تدريب ما يقرب من 15 ألف متعافى سنويا، كذلك تم إطلاق مبادرة لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من الإدمان،حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.

صندوق مكافحة وعلاج الادمان، فيتو
صندوق مكافحة وعلاج الادمان، فيتو

برامج الدمج المجتمعي للمتعافين

 

وفى ذات السياق يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين بعد تقديم خدمة العلاج المجانى وفقًا للمعايير الدولية وبما يتفق مع حقوق مريض الإدمان،حيث تشير نتائج تحليل الخصائص الديموجرافية للمترددين على العلاج من الإدمان إلى وجود ارتباط وثيق بين المخدرات وضعف الكفاءة الإنتاجية وعدم القدرة على العمل خلال فترة الإدمان النشط، ولذلك يُنفذ الصندوق برنامجًا متكاملًا للدمج المجتمعي للمتعافين يتضمن حزمة من التدخلات الاجتماعية والثقافية والنفسية لمساندتهم على الاندماج بنسيج المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين منها تدخلات للتمكين الاقتصادي للمتعافين ضمن برنامج الدمج المجتمعي حيث يتضمن هذا المكون برامج تدريب مهني على حرف يحتاجها سوق العمل، حيث أنشأ الصندوق ورشًا للتدريب المهني في كافة المراكز العلاجية التابعة له كما يُشارك المُتعافون في تجهيز مراكز العزيمة الجديدة وتأثيثها.

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التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المتعافين من الادمان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنك الكساء المصري صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي علاج الإدمان والتعاطي مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي وزيرة التضامن الاجتماعي

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