مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪
قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق ومكافحة علاج الإدمان إن الصندوق لديه إدارة للكشف على المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة والكشف على سائقي الحافلات المدرسية.
وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أنه من خلال الإدارة استطعنا تخفيض نسبة التعاطي من 8% لحوالي 1%
وأشار عثمان في تصريحات خاصة لـ “ فيتو ” أن نسبة تعاطي المخدرات في الجهاز الإداري كانت 8% في عام 2019 ووصلت الآن 1%.
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