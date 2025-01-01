رئيس الحركة الوطنية يجدد الثقة في 5 قيادات بالحزب بعضوية الهيئة العليا

أصدر المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية منذ قليل قرارًا بتجديد الثقة في عضوية الهيئة العليا للحزب لكل من: " أسامة خليل محمد الشاهد رئيس الحزب، احمد احمد محمود الضبع نائب رئيس الحزب والأمين العام، احمد محمد احمد البلتاجي نائب رئيس الحزب، احمد عبد الرؤوف السيد علي نائب رئيس الحزب، رضوي مصطفي علي عضو الهيئة العليا للحزب ".

انتخابات رئاسة الحزب

وفى وقت سابق أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية فوز المهندس أسامة الشاهد رسميًا برئاسة الحزب بالتزكية، جاء ذلك خلال المؤتمر العام للحزب الذى انعقد بأحد فنادق القاهرة الكبرى ووسط حضور كبير من أعضاء وقيادات الحزب بجميع المحافظات، وعدد من رموز العمل السياسي والحزبي والإعلامي في مصر.



انتخابات حزب الحركة الوطنية



ووجه المهندس أسامة الشاهد رئيس الحزب الفائز بالتزكية خلال كلمته الشكر لكل أمناء وقيادات وأعضاء الحزب بالقاهرة والمحافظات مستعرضا رؤيته وخطته للعمل خلال المرحلة القادمة، مؤكدًا على أهمية دعم الدولة ومؤسساتها وقيادتنا السياسية خلال المرحلة المقبلة في ظل تحديات اقليمية ودولية تمر بها المنطقة بما تستدعي منا توحيد الجهود والاصطفاف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأضاف الشاهد أن حزب الحركة الوطنية المصرية سيظل حزبا داعما للدولة وداعما للرئيس السيسي ولجميع جهوده وخطواته التي تستهدف الارتقاء بالدولة ودفع عجلة التنمية بها.

وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية على أن المنطقة تموج بتحديات إقليمية تستدعي منا جميعا إعلاء مصلحة مصر فوق كل اعتبار.

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