رئيس الحركة الوطنية: العفو عن 54 من أبناء سيناء انحياز لمبادئ حقوق الإنسان

وصف المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء بالقرار الإنساني الذي يعكس حرص القيادة السياسية على لم الشمل الوطني وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان التي تنحاز للمواطن وتفتح المجال العام وتعزز جهود مؤسسات الدولة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح أسامة الشاهد على أن مصر تدخل مرحلة جديدة وجمهورية جديدة تسع الجميع لا إقصاء فيها ولا تهميش مشددًا علي أن القرار جاء استجابة لمطالب شيوخ وعواقل ونواب سيناء وتقديرا لدورهم الوطني في الدفاع عن تراب مصر ومكافحة الأرهاب والتطرف بما يحفظ أمن واستقرار الدولة وبالأخص على حدودنا الشرقية.

قرارات العفو الأخيرة

كما أوضح رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان مؤسسات الدولة تضع علي رأس أولوياتها ملف حقوق الإنسان وتحقق فيه نتائج إيجابية ملموسة وقطعت فيه شوطا كبيرا ولعل تلك القرارات الإنسانية بالإفراج عن المحبوسين جزء من تحرك عاقل ورشيد تحرص من خلاله القيادة السياسية على مراعاة الظروف الإنسانية والصحية والمجتمعية للمحكوم عليهم في قضايا مختلفة كما أن القرارات الجمهورية تأتي في اطار صلاحيات الرئيس الدستورية والقانونية التي نص عليها الدستور.

العفو الرئاسى، واختتم أسامة الشاهد حديثه موجهًا الشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي علي هذا النهج الوطني الذي يعزز مسيرة بناء الدولة علي أسس ديمقراطية تراعي الحق في العدالة والمساواة بما يضم جميع أبناء مصر تحت لواء واحد لا استبعاد فيه ولا إقصاء مشددا على أن استجابة الرئيس لمطالبات أهل سيناء ونواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد خطوة كاشفة عن حكمة ورشد القرار وأيضا انعكاس لمدى اهتمام رأس الدولة بالملف الحقوقي وتقديره لدور أهل سيناء التاريخيّ في مكافحة الإرهاب وصد عدوان الجماعات التكفيرية التي تريد لنا الخراب.

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