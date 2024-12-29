الحبس 3 سنوات مع الشغل لعاطل متهم بتزوير إيصال أمانة بمليون جنيه في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالحبس 3 سنوات مع الشغل في تزوير إيصال أمانة وقدره مليون جنيه بمنطقة السلام

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام عاطل بالتزوير في محرر رسمي على خلاف الحقيقة.

كشفت التحقيقات، أن المتهم ا.ا عاطل ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو إيصال أمانة بمبلغ مالي وقدره مليون جنيه، لصالح آخر تم ضبطه

وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتزوير إيصال إمانة على غير الحقيقة بهدف الربح والاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.