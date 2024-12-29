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حوادث

الحبس 3 سنوات مع الشغل لعاطل متهم بتزوير إيصال أمانة بمليون جنيه في السلام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالحبس 3 سنوات مع الشغل في تزوير إيصال أمانة وقدره مليون جنيه بمنطقة السلام

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام عاطل بالتزوير في محرر رسمي على خلاف الحقيقة.

كشفت التحقيقات، أن المتهم ا.ا عاطل ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو إيصال أمانة بمبلغ مالي وقدره مليون جنيه، لصالح آخر تم ضبطه 
وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتزوير إيصال إمانة على غير الحقيقة بهدف الربح والاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنايات القاهرة تزوير إيصال امانة منطقة السلام

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