الأربعاء 01 يناير 2025
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منوعات

مقتل 5 أشخاص خلال احتفالات رأس السنة في ألمانيا

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية

أعلنت  الشرطة الألمانية، في بيان اليوم الأربعاء، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة في حوادث مرتبطة بالألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة.

حوادث في احتفالات رأس السنة في ألمانيا 

وكشفت الشرطة الألمانية  عن إصابة  13 فرد من عناصرها خلال احتفالات رأس السنة، وخضع أحدهم لعملية جراحية بعد أن أصيب على الأرجح بألعاب نارية غير مرخصة.

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اعتقال 330 شخصًا في ألمانيا بسبب احتفالات رأس السنة

واعتقلت الشرطة الألمانية نحو 330 شخصًا خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في شوارع العاصمة برلين، وذلك على خلفية استخدام العديد منهم الألعاب النارية بشكل خطير، حسبما ذكرت الشرطة، الأربعاء، فيما اعتبره المسؤولون نجاحًا أمنيًّا.

انتهاكات القوانين المتعلقة باستخدام الألعاب النارية

وقالت الشرطة إنه على الرغم من الاعتقالات، فإن الليلة كانت ناجحة بشكل عام بالنسبة للمدينة.

وقال متحدث باسم الشرطة: إن معظم الاعتقالات تتعلق بانتهاكات القوانين المتعلقة باستخدام الألعاب النارية أو الأسلحة.

 الألعاب النارية محظور إطلاقها في شوارع معينة

وشهدت احتفالات رأس السنة في أوروبا وأمريكا بعض أحداث العنف واستخدام ألعاب نارية خطرة تسببت في إصابة بعض عناصر الأمن.

وفي أمريكا،  نقلت قناة "سي بي إس" الأمريكية، اليوم الأربعاء،  عن الشرطة وشهود عيان  قولهم إن 10 أشخاص  قتلوا وأصيب 30  آخرين إثر اصطدام شاحنة بحشد في مدينة نيو أورليانز الأمريكية.

حادث سيارة في أمريكا 

وقالت الشرطة وشهود عيان إن سائق الشاحنة في نيو أورليانز ترجل منها بعد صدمه الحشد وأطلق النار.

 

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