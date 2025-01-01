الأربعاء 01 يناير 2025
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خارج الحدود

وزارة التربية والتعليم فى سوريا تصدر قرار هامًّا بشأن طلاب الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم فى سوريا، فيتو

أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية بالحكومة الانتقالية الجديدة، قرارًا بإلغاء نتائج اختبار الترشح لامتحان الشهادة الثانوية العامة ‏والسماح للطلاب بالتسجيل بصفة دراسة حرة.

التقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة

وأشارت وكالة ألانباء السورية "سانا" إلى أن وزارة التربية والتعليم أصدرت اليوم "تعميمًا ألغت بموجبه نتائج اختبار ‏الترشح لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي لطلاب ‏الدراسة الحرة لدورة عام 2025".‏

ونبهت الوزارة في بيان لها اليوم عبر قناتها في التيليجرام، أنّه يُسمح للطلاب الراغبين ‏بالتسجيل بصفة دراسة حرّة بالتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة ‏بفرعيها العلمي والأدبي والذين مضى على حيازتهم شهادة التعليم ‏الأساسي أو الإعدادية الشرعية أو ما يعادلها ثلاث سنوات على الأقل.‏

التسجيل أيضًا للطالب الذي تجاوز الـ 18 من ‏عمره 

وأوضح التعميم أنه يُسمح بالتسجيل أيضًا للطالب الذي تجاوز الـ 18 من ‏عمره من مواليد 14-6-2007 وما قبل.‏

وعلى الجانب الأخر هنأت السفارة الأمريكية في دمشق السوريين بمناسبة حلول العام الجديد، معتبرة أنه "بعد 5 عقود من طغيان نظام الأسد، أصبح لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء بلدهم".

إقامة مجتمع جديد أكثر حرية وشمولًا

وكتبت السفارة في منشور عبر منصة "إكس": "مع دخولنا عام 2025، نقف مع الشعب السوري ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا للعام المقبل. بعد خمسة عقود من طغيان نظام الأسد، أصبح لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء بلدهم وإعادة تشكيله، وإقامة مجتمع جديد أكثر حرية وشمولًا".

الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع السوريين

وأكدت أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع السوريين لمساعدتهم على اغتنام هذه الفرصة التاريخية. نتمنى لكم ولأحبائكم السلام والأمل والسعادة في العام المقبل. سنة جديدة سعيدة!".

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