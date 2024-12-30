الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب تريلا على طريق توشكى – الوادي الجديد

حادث سير بالوادي
حادث سير بالوادي الجديد، ڤيتو

 

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب شخصان، في حادث مروري، اليوم الإثنين، بالطريق الواصل بين منطقة شرق العوينات في الوادي الجديد ومنطقة توشكي. 

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقّد إنشاءات مركز التأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالداخلة

قطع مياه الشرب عن مدينة بلاط بالوادي الجديد لتنفيذ أعمال الصيانة


تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام ومصابين في حادث مروري لنفس المستشفى. 
تبين انقلاب تريلا بمنطقة الكيلو 30 بطريق شرق العوينات – توشكي أسفر عن مصرع كريم محمد سالم إبراهيم، 28 عامًا، ومقيم القاهرة، وإصابة كل من إسلام جبريل عبد الرحيم، 24 عامًا ومقيم القاهرة، أحمد محمد محمد، 24 عامًا، ومقيم القاهرة. 
انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج. 
تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما انتقلت معدات مركز الداخلة، ووحدة المرور بالمركز لموقع الحادث لرفع آثاره وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة شرطة النجدة الحركة المرورية الوادى الجديد أمن الوادى الجديد حادث مروري سيارات الإسعاف شرطة النجدة شرق العوينات مشرحة مستشفى الداخلة العام منطقة شرق العوينات منطقة توشكي

مواد متعلقة

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقّد إنشاءات مركز التأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالداخلة

قطع مياه الشرب عن مدينة بلاط بالوادي الجديد لتنفيذ أعمال الصيانة

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقّد فرع التأمين الصحي بالداخلة

نائب محافظ الوادي الجديد تطمئن على سير المنظومة التعليمية بالداخلة

وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد مدارس الداخلة

بإنتاجية 15 طنا، محافظ الوادي الجديد: بدء صيد الحوض الثاني من المزرعة السمكية بالفرافرة

أزهر الوادي الجديد: لا شكاوى من امتحانات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي

بطول 10 كيلومترات، ربط قرية تنيدة بمحور منفلوط في الوادي الجديد
ads

الأكثر قراءة

وزير الداخلية يعلن حالة الطوارئ القصوى خلال الفترة المقبلة 

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامات

الأهلي يعلن رسميا انتقال لاعبه إلى السويحلي الليبي

الصحة: 3 نصائح للوقاية من الإصابة بالفيروسات التنفسية المنتشرة في الفترة الحالية (فيديو)

مدبولي: الرئيس وجه بالإسراع في خطوات طرح شركات القوات المسلحة الأربع

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

نشر مذكرات جديدة بخط صدام حسين تطرق فيها إلى مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 31-12-2024

منوعات

المزيد

القبض على مدرب كرة قدم بتهمة اغتصاب ابنته والتسبب في حملها

أسعار الجبنة بمناسبة رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

سيدة تفتح باب الطوارئ في الطائرة وتسير على الجناح بواشنطن

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة في انتظار مواليد برج القوس خلال 2025

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الاثنين 30/ 12/ 2024

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 30/12/2024

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين 30-12-2024

المزيد

انفوجراف

حقيقة تعرضه لمحاولة اغتيال وماذا قال عنه عادل إمام ونجيب محفوظ.. أسرار في حياة إمبراطور الأغنية الشعبية أحمد عدوية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي الصدقة، وفضائلها وأنواعها في الإسلام؟

تفسير حلم الشجرة في المنام وعلاقته بالخير والرزق الوفير

الإفتاء: التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعًا لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية