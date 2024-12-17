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رياضة

إنزاجي يحقق رقما تاريخيا بعد فوز إنتر ميلان على لاتسيو 0/6

إنزاجي، فيتو
إنزاجي، فيتو

نجح فريق إنتر ميلان في إلحاق هزيمة ثقيلة بمضيفه لاتسيو، بسداسية دون رد، بمعقل النسور في ملعب الأوليمبيكو، في ختام الجولة 16 من الدوري الإيطالي، مساء أمس الإثنين.

سجل النيراتزوري هدفين بالشوط الأول، من خلال هاكان تشالهان أوجلو (ركلة جزاء) وفيديريكو ديماركو، فيما أحرز الفريق رباعية بالشوط الثاني، عبر باريلا، دينزل دومفريس، كارلوس أوجوستو وماركوس تورام.

 

إنزاجي يحقق رقم تاريخي في الدوري الإيطالي 

وذكرت الشبكة المختصة بالإحصائيات "أوبتا"، أنه مع فوز إنتر ميلان بسداسية، فقد سجل الفريق 47 هدفا خارج ملعبه في الدوري الإيطالي خلال 2024.

وأوضحت أن ذلك يعد رقما قياسيا جديدا عبر تاريخ مشاركات إنتر ميلان بالبطولة في عام تقويمي واحد.

ووصل إنتر ميلان بقيادة مدربه إنزاجي بهذا الانتصار للنقطة 34 بالمركز الثالث، بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر أتالانتا (37)، بينما تتبقى للإنتر مباراة مؤجلة أمام فيورنتينا.

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إنتر ميلان لاتسيو ملعب الأوليمبيكو الدوري الإيطالي

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