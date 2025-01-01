الأربعاء 01 يناير 2025
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ثقافة وفنون

عرض حلقتين جديدتين من مسلسل موضوع عائلي 3 الليلة

أبطال موضوع عائلي،
أبطال موضوع عائلي، فيتو

مسلسل موضوع عائلي 3، ينتظر عشاق ومتابعو مسلسل موضوع عائلي 3 عرض الحلقات الجديدة من مسلسلهم المفضل لمعرفة كل جديد في الأحداث.

 

عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 4 

وتطرح منصة شاهد اليوم الأربعاء حلقتين من المسلسل وهما الحلقتين 3 و4، وسيتم عرضهما  في تمام الساعة ١١ مساء بتوقيت مصر.

 

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

 

أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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