معهد التغذية: 40% من المصريين مصابون بالسمنة

أكدت الدكتورة سحر خيري مدير معهد التغذية التابع لهيئة المعاهد التعليمية بوزارة الصحة أن السمنة هي مشكلة عالمية ووفقا للاحصائيات يوجد بين كل ٤ أشخاص مريض واحد بالسمنة.

خطورة الإصابة بمرض السمنة

وأوضحت مدير معهد التغذية أن ٤٠% من المصريين مصابون بالسمنة.

وحذرت من خطورة مرض السمنة حيث تسبب مضاعفات منها الاصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع دهون الدم وأمراض الشرايين القلب والتأثير علي العظام والمفاصل والحالة النفسية المصاحبة لمريض السمنة.



أسباب مرض السمنة

وأكدت مدير معهد التغذية أن الإصابة بالسمنة لها أسباب متعددة نتيجة عوامل وراثية وأسلوب الحياة غير الصحي وطريقة الأكل وكمية الأكل التي يتناولها المريض وعدم ممارسة الرياضة وطريقة النوم .

ووجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من أمراض السمنة وزيادة الوزن خاصة مع إرتفاع معدلات الإصابة بأمراض السمنة بين المصريين.

تعليمات مهمة لتجنب زيادة الوزن

وتضمنت أهم نصائح وزارة الصحة:

١-عدم تناول وجبات غير متوازنة مليئة بالدهون والسعرات الحرارية والسكريات.

٢- عدم شرب المشروبات السكرية عالية السعرات الحرارية قليلة القيمة الغذائية

٣- عدم تناول الطعام في أوقات متأخرة قبل النوم

٤- يجب ألا يتم تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة

٥- ممارسة النشاط البدني باستمرار

٦- عدم تناول بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب إلا للضرورة

٧-الحرص على النوم الجيد لأن قلة النوم تزيد من الشهية

مرض السمنة

وشهدت مصر السنوات الأخيرة ارتفاع في معدلات السمنة خاصة لدى البالغين حيث بلغت %40 وفقًا للمسح الذي تم إجراؤه من خلال مبادرة 100 مليون صحة.

من جانب آخر حذرت الدكتورة سحر خيري مدير معهد التغذية من إصابة الأطفال بمرض السمنة، مشيرة إلى أن معدلات الإصابة بالسمنة تزيد سنويًّا.

خطورة السمنة عند الأطفال

أشارت أنه يجب علاجها خلال فترة الطفولة مبكرا حتى لا تمثل خطورة على الطفل وتصيبه بأمراض دهون الكبد والدم والسكر كما أن مرض السمنة يمثل عبء اقتصادي على الأسرة في رحلة العلاج.

ونصحت بأهمية متابعة نوعية الأكل للطفل وممارسة الرياضة والأكلات البينية بين الوجبات كما أنه يوجد عوامل وراثية في الأطفال تجعلهم لديهم استعداد للإصابة بالسمنة.

وأشارت إلى وجود حالات مرضية لإصابة الأطفال بالسمنة من أهم أسبابها اختلال الهرمونات.

أسباب السمنة عند الأطفال

وأكدت أن من أسباب السمنة تشمل الأكل غير السليم وغير الصحي وعدم ممارسة الرياضة، لافتة إلى أن التغذية للمولود تبدأ خلال فترة الحمل ونصحت بضرورة عدم الزيادة في الوزن للأم الحامل وتناول غذاء صحي سليم حتى يؤثر على هرمونات الطفل.



وتابعت حديثها: "بعد الولادة يجب الالتزام بالرضاعة الطبيعية أول ساعة ذهبية لأهميتها الغذائية للطفل، مشيرة إلى أن العادات الغذائية للأطفال يكتسبها من الصغر.

والسمنة من الأمراض المزمنة التى تمثل خطورة على الأطفال عند الإصابة بها، حيث تصيب الطفل بأمراض أخرى منها مرضى السكر والقلب وتسبب مضاعفات خطيرة عند الأطفال.

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