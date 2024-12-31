وكيل الرياضة بالقليوبية يشهد تدشين كيان سواعد شباب مصر

شهد الدكتور وليد الفرماوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بـ القليوبية، فعاليات تدشين كيان سواعد شباب مصر، جاء ذلك بمشاركة العميد وسام صبري مساعد وزير الشباب والرياضة للكيانات الشبابية، والدكتور محمد حسن معاون الوزير لتنمية القدرات والكيانات الشبابية عبر الفيديو كونفرانس، وحضور محمود شعبان معاون المدير العام ومنسق الكيانات الشبابية بالقليوبية، كريم السيسي رئيس الكيان وعضو اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، حسام ناصر مسئول الكيان بالقليوبية وعدد من أعضاء الكيان، وذلك بقاعة الاجتماعات بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

دور الكيانات الشبابية فى تطوير قدرات الشباب

بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى، أعقبها مداخلة عبر الفيديو كونفرانس للعميد وسام صبري مساعد وزير الشباب والرياضة الكيانات الشبابية، رحب فيها بالحضور مشيرا إلى اهتمام وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بملف الكيانات الشبابية والتى تأتى تأكيدا لاهتمام القيادة السياسية بدعم وتمكين الشباب، وفى كلمته، أشار الدكتور محمد حسن معاون الوزير إلى دور الكيانات الشبابية فى تطوير قدرات الشباب وتمكينهم مشيدا بدور كيان سواعد شباب مصر فى المشاركة فى كافة الفعاليات والأحداث التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

دعم الكيانات الشبابية

ومن جانبه، وجه الدكتور وليد الفرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية الشكر للعميد وسام صبري والدكتور محمد حسن على اهتمامهم للمشاركة فى الفعاليات، مؤكدا على دعم مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لكافة الكيانات الشبابية على مستوى المحافظة ودمجهم فى كافة الأنشطة والفعاليات بالمحافظة فى إطار استراتيجية الوزارة نحو دعم الكيانات الشبابية على كافة المستويات، مشيرا إلى الدور الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة والنجاح الذي تم تحقيقه في جذب الشباب للمشاركة الفاعلة في كافة أنشطة وفعاليات الوزارة.

وفى ذات السياق، عرض كريم السيسي رئيس كيان سواعد شباب مصر وعضو اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية رؤية ورسالة وأهداف الكيان والبرامج المنفذة، والمشاركات الشبابية المتعددة، من خلال عرض الهوية البصرية للكيان، وما سيقدمه الكيان خدمة للشباب والمجتمع تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، أعقبها ورشة عمل حول العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية واختتم اللقاء بعرض خطة الكيان خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتماما غير مسبوقا بالقيادات والكوادر الشبابية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم شباب مصر على كافة المستويات، وتفعيل دورهم وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم، وتضم وزارة الشباب والرياضة العديد من الكيانات الشبابية المتنوعة بجميع المحافظات وتم إنشاء اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية لتوحيد آليات عمل الكيانات الشبابية تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة.

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