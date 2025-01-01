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ثقافة وفنون

أول بوستر رسمي للموسم الأخير من مسلسل Squid Game

SQUID GAME، فيتو
SQUID GAME، فيتو

طرحت منصة Netflix، أول بوستر رسمي للموسم الثالث والأخير، من مسلسلها الكوري الجنوبي الشهير،“Squid Game”، والمقرر عرضه في نهاية عام ٢٠٢٥.

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منصة نتفليكس تعرض Squid Game 2

وطرحت منصة Netflix  جميع حلقات الموسم الثاني للمسلسل الكوري الأشهر في العالم “Squid Game” والذي ينتظره الملايين حول العالم والمكون من 7 حلقات مشوقة، للمشاهدة حصريًّا على منصتها بتاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤.

Squid Game 
Squid Game 

 

 مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني 

حظى مسلسل لعبة الحبار أو Squid Game بشهرة واسعة حول العالم بعد طرح حلقات الموسم الأول حيث حقق نجاحًا مذهلًا وتابعه الملايين في دول عديدة؛ لذا بمجرد طرح فكرة إنتاج موسم جديد من مسلسل لعبة الحبار دارت العديد من النقاشات حول ما إن كان سيجاري الجزء الأول في نجاحه أم لا، وبالرغم من كل هذه النقاشات فقد أبدى عشاق المسلسل حماسًا كبيرا بمجرد طرح الموسم الجديد آملين أن يكون الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار على نفس المستوى ذاته للجزء الأول الذي عشقوا بفضله هذا العمل.

 

 الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار

تدور أحداث الموسم الثاني من مسلسل "لعبة الحبار" بعد ثلاث سنوات من أحداث الموسم الأول، بعدما يعود Seong Gihun، الذي يلعبه Lee Jung Jae، إلى ألعاب البقاء المميتة جنبًا إلى جنب مع المشاركين الجدد، ويتنافسون على جائزة مذهلة تبلغ 45.6 مليار وون، ويشرع Gihun، الذي تطارده تجاربه السابقة، في طريق الانتقام والتحقيق بشكل أعمق في الألغاز المحيطة بالألعاب.

مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني 
مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني 

يضم فريق التمثيل العائد Lee Byung Hun في دور الرجل الأمامي الغامض، وWi Ha Jun في دور Hwang Jun Ho، وGong Yoo في دور المجند الغامض، وتشمل الوجوه الجديدة التي تنضم إلى المجموعة Im Si-Wan وKang Ha-Neul وPark Sung Hoon وLee Jin Wook، حيث يضيف كل منهم ديناميكيات جديدة إلى السرد المكثف.

اللعبة بدأت..منصة نتفليكس تعرض 7 حلقات من Squid Game 2

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