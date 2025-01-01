الأربعاء 01 يناير 2025
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ثقافة وفنون

ليوناردو دي كابريو يشارك في الموسم الثالث من مسلسل "Squid Game"

ليوناردو دي كابريو،
ليوناردو دي كابريو، فيتو

كشفت تقارير صحفية، أن الممثل الشهير  ليوناردو دي كابريو، سيظهر خلال أحداث الموسم الثالث من المسلسل الكوري الجنوبي، “Squid Game”، والذي سيعرض خلال عام ٢٠٢٥، حصريا علي منصة Netflix. 

ووفقًا للتقارير، فأن منصة نتفلكس، اتفقت مع الممثل ليوناردو دي كابريو، على المشاركة بالموسم الثالث من مسلسل "Squid Game".
 

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يذكر أن مخرج ومؤلف مسلسل "لعبة الحبار" Squid Game، هوانج دونج هيوك، أعلن في عام ٢٠٢٣، أن الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، قد تتم دعوته للانضمام إلى فريق عمل مسلسل "Squid Game".

وقال هوانج دونج هيوك في مؤتمر صحفي عقدته شبكة Netflix في مدينة سيول الكورية، عندما سئل عما إذا كان أي ممثل هوليوود معروف، سيشارك في الموسم الثاني من مسلسل “Squid Game”: "لن يكون هناك ممثل هوليوود معروف في الموسم الثاني.. هذا ليس في الخطة، وإذا تغيرت الخطة في مرحلة ما، ربما في الموسم الثالث، ولكن بالنسبة للموسم الثاني، لا تزال تدور أحداثها في كوريا.. أنا معجب قديم للفنان ليوناردو دي كابريو.. لذلك ربما إذا سمح الوقت أو الفرص، يمكننا أن نطلب منه الانضمام إلى الألعاب".

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