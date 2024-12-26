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ثقافة وفنون

اللعبة بدأت..منصة نتفليكس تعرض 7 حلقات من Squid Game 2

لعبة الحبار ٢، فيتو
لعبة الحبار ٢، فيتو

أتاحت منصة Netflix اليوم الخميس الموسم الثاني للمسلسل الكوري الأشهر في العالم “Squid Game” والذي ينتظره الملايين حول العالم والمكون من 7 حلقات مشوقة.

Squid Game 
Squid Game 

Squid Game

 نشر حساب المنصة الرسمي على إنستجرام اليوم فيديو من مسلسل Squid Game مرفقا بتعليق "اللعبة بدأت.. الموسم الثاني من لعبة الحبار يعرض الآن حصريا على نتفليكس. 

 مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني 

حظى مسلسل لعبة الحبار أو Squid Game بشهرة واسعة حول العالم بعد طرح حلقات الموسم الأول حيث حقق نجاحًا مذهلًا وتابعه الملايين في دول عديدة؛ لذا بمجرد طرح فكرة إنتاج موسم جديد من مسلسل لعبة الحبار دارت العديد من النقاشات حول ما إن كان سيجاري الجزء الأول في نجاحه أم لا، وبالرغم من كل هذه النقاشات فقد أبدى عشاق المسلسل حماسًا كبيرا بمجرد طرح الموسم الجديد آملين أن يكون الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار على نفس المستوى ذاته للجزء الأول الذي عشقوا بفضله هذا العمل.

 الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار

تدور أحداث الموسم الثاني من مسلسل "لعبة الحبار" بعد ثلاث سنوات من أحداث الموسم الأول، بعدما يعود Seong Gihun، الذي يلعبه Lee Jung Jae، إلى ألعاب البقاء المميتة جنبًا إلى جنب مع المشاركين الجدد، ويتنافسون على جائزة مذهلة تبلغ 45.6 مليار وون، ويشرع Gihun، الذي تطارده تجاربه السابقة، في طريق الانتقام والتحقيق بشكل أعمق في الألغاز المحيطة بالألعاب.

مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني 
مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني 

يضم فريق التمثيل العائد Lee Byung Hun في دور الرجل الأمامي الغامض، وWi Ha Jun في دور Hwang Jun Ho، وGong Yoo في دور المجند الغامض، وتشمل الوجوه الجديدة التي تنضم إلى المجموعة Im Si-Wan وKang Ha-Neul وPark Sung Hoon وLee Jin Wook، حيث يضيف كل منهم ديناميكيات جديدة إلى السرد المكثف.

مسلسل لعبة الحبار الجزء الأول 

وأصبح ”لعبة الحبار“ أكثر المسلسلات مشاهدة على منصة نتفليكس عندما بدأ عرضه في سبتمبر2021، ويتحدث مسلسل ”سكويد جيم“ أو مسلسل لعبة الحبار، عن مئات من الأشخاص من الفئات الأكثر تهميشًا في كوريا الجنوبية يشاركون بألعاب تقليدية للأولاد بهدف الفوز بمبلغ كبير جدًا، ويُقتل الخاسرون تباعًا في كل لعبة.

لعبة الحبار 2
لعبة الحبار 2

مسلسل لعبة الحبار 

وحظي المسلسل الذي ينطوي على عنف كبير بنجاح عالمي مدوي ومنقطع النظير، وكان هوانج دونج هيوك كتب عام 2009 المسلسل ليكون فيلمًا طويلًا، وأوضح أنّ السيناريو ”بقي على جهاز الكمبيوتر طيلة عشر سنوات“ إذ لم ترغب أي جهة في شرائه قبل منصة ”نتفليكس“ التي أصبحت مُتاحة في كوريا الجنوبية عام 2016.

وأوضح المخرج أنّه واجه معاناةً جراء إعادة صياغة السيناريو التي استغرقت ”سبعة أشهر“، فيما تطلب تصوير المسلسل ”ثمانية أشهر“، وقال ممازحًا: ”كان الأمر بمثابة جحيم. ربما الموسم الثاني سيكون آخر مسلسل لي“.

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