الأربعاء 01 يناير 2025
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خارج الحدود

الجزائر تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي خلفًا للولايات المتحدة

مجلس الأمن، فيتو
مجلس الأمن، فيتو

تتولى الجزائر اعتبارا من اليوم "الأربعاء"، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر يناير الحالي خلفًا للولايات المتحدة الأمريكية.

يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية

ويعقد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع مؤتمرا صحفيا غد الخميس، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.

خمس دول دائمة العضوية

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، و10 دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي: الجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفانيا، بالإضافة إلى الصومال والباكستان وبنما والدنمارك واليونان التي بدأت عضويتها اليوم.

 أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة

كانت الدول التالية، غادرت المجلس اعتبارا من اليوم بعد عضويتها غير الدائمة لسنتين وهي: الاكوادور واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا.

ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

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مجلس الأمن الدولي الجزائر الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي

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