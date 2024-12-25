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رياضة

مهاجم السيتي السابق يطعن على قرار منعه من الترشح لرئاسة اتحاد إفريقي

مهاجم السيتي السابق
مهاجم السيتي السابق

كشفت تقارير صحفية أن بنجاني موارواري، مهاجم مانشستر سيتي السابق، قدم طعنا في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، ضد حكم يمنعه من الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم في زيمبابوي.

كان موارواري، 46 عاما، الذي لعب أيضا لأندية بورتسموث وسندرلاند وبلاكبيرن في الدوري الإنجليزي الممتاز، قدم الأسبوع الماضي أوراق ترشيحه ليصبح الرئيس الجديد لاتحاد كرة القدم في زيمبابوي.


غير أن لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد لم تدرجه أول أمس الإثنين في قائمة المؤهلين لخوض الانتخابات، المزمع إقامتها في يناير المقبل، دون إبداء سبب.


وكتب محامو موارواري إلى لينكولن موتاسا، رئيس اتحاد زيمبابوي لكرة القدم المؤقت: "موكلنا مستاء من قرار لجنتكم ويعتزم التقدم باستئناف، دون أي تأخير آخر".

وأضاف المحامون "لقد طلب منا موكلنا أن نطلب بتواضع أن تزودونا على وجه السرعة بأسباب مكتوبة كاملة، توضح السبب الذي خلصت إليه لجنتكم إلى أن السيد بنجاني موارواري فشل في تلبية معايير الأهلية المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسي لاتحاد زيمبابوي لكرة القدم".

وتتولى لجنة تطبيع، عينها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في يوليو 2023، إدارة شؤون كرة القدم في زيمبابوي، عندما تم رفع الحظر الدولي الذي فرضته على الدولة الواقعة في جنوب قارة أفريقيا لمدة 17 شهرا بسبب تدخل الحكومة.

ومن المقرر أن يتم انتخاب مجلس إدارة جديد في أواخر الشهر المقبل، لكن مع ذلك، لا يزال لدى بنجاني، الذي سبق له تمثيل منتخب زيمبابوي، فرصة للترشح من خلال لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد.

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بنجاني موارواري مانشستر سيتي مهاجم مانشستر سيتي زيمبابوي

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