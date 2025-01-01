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جولة تفقدية لرئيس شركة الصرف الصحي لمتابعة المشروعات وأعمال الطوارئ بالإسكندرية

جولة تفقدية لرئيس
جولة تفقدية لرئيس شركة الصرف الصحي

قام اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجولة تفقدية خلال النوة الحالية؛ لمتابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها وأعمال الطوارئ في المحافظة.

 

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تفقد اللواء "محمود نافع" موقع إنشاء خط طرد محطة رفع طلعت مصطفى إلى محطة الكيلو 21، وتابع الأعمال الجارية بالمشروع، مشددًا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني للمشروع لضمان تحسين شبكة الصرف الصحي واستيعاب تصرفات المياه بشكل أفضل.

وتفقد غرفتي الصرف وبيارة محور التعمير، وأطلع على جاهزيتهما لاستقبال كميات الأمطار الناتجة عن النوة، موجهًا الفرق الفنية بسرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه لضمان انسيابية الحركة المرورية.

وأختتم "نافع" جولته بزيارة محطة الكيلو 21، حيث تأكد من جاهزية المحطة لاستيعاب التصرفات المتزايدة خلال النوة، ووجه بضرورة تكثيف فرق الطوارئ ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي طارئ.

وأكد "نافع" خلال الجولة على أهمية التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية لضمان توفير أقصى درجات الأمان للمواطنين خلال موسم الأمطار

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محمود نافع شركة الصرف الصحي بالاسكندرية طلعت مصطفى

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