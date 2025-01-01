وفد برلماني من لجنتي الدفاع بمجلسي النواب والشيوخ في زيارة لقناة السويس

توجه قبل قليل، وفد برلماني من لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ، برئاسة النائبين اللواء أحمد العوضي، واللواء أسامة منتصر، في زيارة ميدانية إلى قناة السويس.

وفد برلماني يزور قناة السويس

وتأتي الزيارة في إطار حرص مجلسي النواب والشيوخ، على متابعة الإنجازات والمشروعات الاستراتيجية التي يتم تنفيذها في قناة السويس باعتبارها مرفقًا حيويًّا.

لجنتي الدفاع بمجلسي النواب والشيوخ في زيارة لقناة السويس

ترأس اللواء أحمد العوضي، الوفد البرلماني للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وضم الوفد كلًا من: اللواء إبراهيم المصري وكيل اللجنة، والنائبين يحيى كدواني واللواء خالد خلف الله، إلى جانب النواب يونس الجاحر، إلهامي البارودي، عبد الفتاح الشحات، علي الدين النجار، أحمد محمد صالح، فريدي البياضي، وسحر القاضي.

وترأس اللواء أسامة منتصر الوفد البرلماني للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وضم الوفد النواب: محمد جاد وكيل اللجنة، خالد إسماعيل أمين السر، سامح صلاح الشيمي، أحمد صلاح أبو الخير، ومحمد عزمي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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