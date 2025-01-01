الأربعاء 01 يناير 2025
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خارج الحدود

بعد القذائف الصاروخية، جيش الاحتلال يتوعد سكان هذه المنطقة بوسط غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، تحذيرًا عاجلًا إلى سكان قطاع غزة المتواجدين بمنطقة البريج وعلى وجه الخصوص في البلوكات 2220-2223 بعد عملية إطلاق قذائف صاروخية على إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في البيان: "هذا تحذير مسبق قبل الهجوم!".

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي على لسان متحدثه أفخاي أدرعي "انطلقت القذائف الصاروخية مرة أخرى من هذه المنطقة التي تم تحذيرها عدة مرات في الماضي".

وتابع قائلا: "من أجل أمنكم، انتقلوا فورًا إلى المنطقة الإنسانية".

وفي ساعات فجر الأربعاء الأولى، دوت صافرات الإنذار في النقب الغربي نتيجة إطلاق صاروخين من وسط قطاع غزة.

وأطلقت المقاومة في قطاع غزة صاروخين نحو منطقة النقب الغربي مع بداية العام الجديد 2025، حيث تم تفعيل أجهزة الإنذار في عدة مناطق.

ووفقا للتقارير، تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض أحد الصواريخ بنجاح بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات.

وذكرت القناة "السابعة" العبرية أن صفارات الإنذار دوت في تمام الساعة 00:00 في مستوطنة نتيفوت والمناطق المحيطة بها حيث أطلقت التحذيرات في وقت مشابه تماما للعام الماضي.

وأضافت أنه لا توجد تقارير فورية عن أضرار مادية أو إصابات نتيجة لسقوط الصاروخ الثاني في المنطقة المفتوحة.

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جيش الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة إطلاق قذائف صاروخية على إسرائيل صافرات الإنذار النقب الغربي

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