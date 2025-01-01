حريق في مخيم للنازحين السوريين بمحافظة عكار اللبنانية (فيديو)

شب حريق في مخيم للنازحين السوريين في بلدة ببنين بـ محافظة عكار اللبنانية، ما أدى إلى احتراق جزء من المخيم، فيما تدخلت فرق الدفاع المدني للسيطرة على النيران ومنع امتدادها لبقية أطراف المخيم.

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى الموقع للسيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى بقية المخيم.

حريق في مخيم للنازحين السوريين في بلدة ببنين – عكار#lebanon24https://t.co/mo6ASjCfQw pic.twitter.com/7dltKSE85g — Lebanon 24 (@Lebanon24) December 31, 2024

ولا تزال أسباب الحريق غير معروفة حتى اللحظة.

وأظهر مقطع فيديو متداول ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد في السماء.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الحريق اندلع داخل مخيّم يضم نازحين سوريين في بلدة ببنين في حارة السبسبي - عكار، ما أدى لاحتراق خيمتهم، واقتصرت الأضرار على الماديات.

كما تمكنت فرق الدفاع المدني والأهالي في عكار، من إطفاء حريق آخر شب في محل لبيع الألواح الشمسية عند أوتوستراد بلدة المحمرة مدخل مخيم نهر البارد.

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