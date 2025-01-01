الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مع بداية عام 2025، ترقيم التكاتك في الحوامدية وتحديد الأجرة (صور)

ترقيم التاكاتك بمركز
ترقيم التاكاتك بمركز شرطة الحوامدية،فيتو

استكمالًا لأعمال التطوير التي تضعها الأجهزة الأمنية  لتأمين المواطنين والتصدي للجرائم خاصة التي ترتكب من خلال التكاتك قامت قوات الأمن  بمناسبة العام الميلادي الجديد بمواصلة ترقيم مركبات "التوك توك" بدائرة مركز شرطة الحوامدية علي أن يتم تعميمها بجميع دوائر أقسام ومراكز الجيزة قريبا، والتي تتم  من خــــلال وحــدات مباحث المراكز وأقسام الشرطة.

وتوجه عدد كبير من قائدي مركبات التكاتك وقاموا بترقيم التكاتك الخاصة بها وذلك في إطار تمكن رجال المباحث من التصدي لمرتكبي الجرائم من خلال التكاتك التي يتم استغلالها خاصة أنها غير مراقبة ويصعب الوصول إليهم.

إضافة إلى  حماية قائدي هذه المركبات من صغار السن بعد تعرض البعض منهم للسرقة والقتل من قبل الخارجين عن القانون.

كما قامت الجهات المحلية بالتنسيق مع قوات الأمن من تحديد سعر التوكتوك خمس جنيهات لأي مكان بمدينة الحوامدية لمساعدة المواطنين وتخفيف العبء عليهم.

مشاجرة بين جماهير مؤدي مهرجانات مشهورين بحفل رأس السنة بدهشور والأمن يتدخل

احتفالات الكريسماس، زحام مروري بشوارع الشيخ زايد وأكتوبر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمناسبة العام الميلادي الجديد التوك توك مراكز الجيزة
ads

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة القبض على نجل القرضاوي، حجزه هيطول والإخوان تلعب بالجنسية التركية

بعد إعلان زواجه رسميا، كيف بدأت قصة حب مصطفي شعبان و هدى الناظر

هتزيد مرتين في يناير 2025، اليوم تطبيق أول زيادة لأسعار جبنة دومتي

اليوم، بدء تلقي طلبات الموظفين الراغبين في الخروج على المعاش المبكر

من الإعلانات لمديرة أعمال نجم سوبر ستار، ما لا تعرفه عن هدى الناظر زوجة مصطفى شعبان

بالدليل، خبير يكشف سر الرقم القياسي للزلازل الإثيوبية ويحذر من دمار وشيك بسبب السد

عين في الجنة وعين في النار، ماذا قال رضا سليم بشأن رحيله عن الأهلي (فيديو)

استقرار باستثناء هذه المناطق، الأرصاد تزف بشرى عن طقس أول أيام العام الجديد 2025

منوعات

المزيد

تراشق بالبيض والطحين، طريقة غريبة لاحتفالات الإسبان بآخر أيام العام (صور)

خبيرة أبراج تكشف مصير كهربا وشيكابالا وحظوظ الأهلي والزمالك في 2025 ومفاجأة عن الخطيب

خبيرة أبراج عن 2025: محاولة اغتيالات رؤساء واضطرابات ببلدان عربية وهذا ما يحدث في مصر

من شارع المعز لعروض الأهرامات، كيف احتفل المصريون في القاهرة والجيزة برأس السنة 2025 (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

مطالبات للحكومة بتوضيح حقيقة فرض رسوم على الموبايلات المستوردة وغلق الملايين منها

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 31-12-2024؟

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح العاشر.. عظماء الأسيست في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية