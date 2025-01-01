مع بداية عام 2025، ترقيم التكاتك في الحوامدية وتحديد الأجرة (صور)

استكمالًا لأعمال التطوير التي تضعها الأجهزة الأمنية لتأمين المواطنين والتصدي للجرائم خاصة التي ترتكب من خلال التكاتك قامت قوات الأمن بمناسبة العام الميلادي الجديد بمواصلة ترقيم مركبات "التوك توك" بدائرة مركز شرطة الحوامدية علي أن يتم تعميمها بجميع دوائر أقسام ومراكز الجيزة قريبا، والتي تتم من خــــلال وحــدات مباحث المراكز وأقسام الشرطة.

وتوجه عدد كبير من قائدي مركبات التكاتك وقاموا بترقيم التكاتك الخاصة بها وذلك في إطار تمكن رجال المباحث من التصدي لمرتكبي الجرائم من خلال التكاتك التي يتم استغلالها خاصة أنها غير مراقبة ويصعب الوصول إليهم.

إضافة إلى حماية قائدي هذه المركبات من صغار السن بعد تعرض البعض منهم للسرقة والقتل من قبل الخارجين عن القانون.

كما قامت الجهات المحلية بالتنسيق مع قوات الأمن من تحديد سعر التوكتوك خمس جنيهات لأي مكان بمدينة الحوامدية لمساعدة المواطنين وتخفيف العبء عليهم.

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