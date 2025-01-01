ثاني حوادث 2025، احتفالات رأس السنة تشعل النيران في شقة بالإسكندرية والدفع بسيارتي إطفاء

مع بداية العام الجديد 2025 م نجحت الفروع التابعة للإدارة العامة لقطاع الحماية المدنية من السيطرة على عدد من الحرائق التي اندلعت في بعض المحافظات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة علي حريق اندلع في شقة سكنية دون إصابات.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا بنشوب حريق بشقة سكنية بالدور الأرضي بأحد العقارات السكنية، فتم الدفع بسيارتين إطفاء وتم إخمادها، وجار إجراء عمليات التبريد لتمكن المعمل الجنائي من فحص آثار الحريق والوقوف على أسبابه.

وتوصلت التحريات الأولية التي أجراها رجال المباحث العامة بأن سبب الحريق شرارة اندلعت من الألعاب النارية التي قام بها أحد الشباب احتفالًا برأس السنة الجديدة، مما تسبب في الحريق وسقوط شرارة داخل الشقة تسبب في اشتعال النيران التي امتدت والتهمت محتويات الشقة دون وقوع مصابين.

حريق أعلى سطح مستشفى القنايات

كما نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية من السيطرة على حريق اندلع أعلى سطح عقار مستشفى القنايات، دون إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بسيط في مخلفات أعلى سطح مستشفى القنايات، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب حريق بمخلفات أعلى سطح مستشفى القنايات، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



جار تحرير محاضر بالوقائع، وتم إخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث أسباب الحرائق.

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