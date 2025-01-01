نتائج الحملات المرورية لتأمين احتفالات المواطنين برأس السنة الجديدة

وجهت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم وتأمين جميع الطرق والقضاء على الزحام المروري لتأمين احتفالات المواطنين باحتفالات رأس السنة الجديدة 2025م.

وأسفرت جهود الحملة التي قامت بها الإدارة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1196 مخالفة تجاوز سرعات و99 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 34 دراجة نارية مخالفة، 77 مخالفة موقف عشوائى، 108 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وفي ذات السياق ووصلت قوات الإدارة العامة لمرور الجيزة تسيير حركة المركبات داخل مدينة الشيخ زايد بالتزامن مع احتفالات ليلة رأس السنة.



ويأتي السبب في الزحام المروري بشوارع أكتوبر والشيخ زايد بسبب خروج المواطنين للاحتفالات بأعياد الكريسماس وسط الأجواء الشتوية وتوافدهم علي الكافيهات والمطاعم وكبرى الفنادق لحضور المهرجانات والحفلات التي يحييها كبار المطربين.

وذلك وسط انتشار أمني مكثف لرجال الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة، إلى تؤمن الطرق من خلال خطة استهدفت تخفيف الضغط المروري على بعض الطرق وإيجاد محاور بديلة.

وتأتي عناصر تلك الخطة كالتالي:

- التشديد على عدم ترك السيارات في أماكن غير مخصصة لوقوفها خاصة بالقاهرة أو الجيزة، حتى لا تسبب التكدسات بالشوارع خاصة في منطقة وسط البلد ومناطق الكورنيش التى تشهد ازدحامًا كبيرًا خلال الاحتفالات برأس السنة.

-تكثيف المرور الدوري لضبط أى اعتداء على المرافق العامة بالتنسيق مع لضبط أي اعتداء على المرافق العامة وإزالة أي إشغالات للطرق والأرصفة التي تعوق حركة المارة.

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