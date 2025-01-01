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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 والقنوات الناقلة

فريق أرسنال، فيتو
فريق أرسنال، فيتو

تجري مساء اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، والدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

مودرن سبورت ضد الاسماعيلي - الساعة 5 مساء - قناة Ontime sports 2

غزل المحلة ضد البنك الأهلي - الساعة 8 مساء - قناة Ontime sports 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي

برينتفورد ضد أرسنال - الساعة 7:30 مساء - قناة بى إن سبورت 1HD

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

غزل المحلة يستعد للبنك الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مدربه شوقي غريب تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة نظيره البنك الأهلي في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ترتيب غزل المحلة والبنك الأهلي

ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد فريق البنك الأهلي في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط. 

 

غزل المحلة يفوز على سموحة 

وكان غزل المحلة، فاز على نظيره سموحة بنتيجة 4 ـ 2 في اللقاء الذي جمع بينهما الخميس الماضي، على “إستاد الإسكندرية” في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل حسام حسن الهدف الأول لفريق سموحة في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، ثم تعادل عبد الرحيم عموري لغزل المحلة في الدقيقة 32. 

وفي الشوط الثاني سجل محمد علي بن حمود الهدف الثاني  والرابع لغزل المحلة من ركلتي جزاء في الدقيقة 53 و88، بينما سجل الهدف الثالث لزعيم الفلاحين محمد حمدي زكي في الدقيقة 56. 

وسجل هدف سموحة الثاني اللاعب محمود صابر في الدقيقة 75. 

وشهدت الدقيقة 4 من الوقت البدل الضائع طرد خالد الإخميمي لاعب غزل المحلة لحصوله علي البطاقة الصفراء الثانية. 

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الدوري المصري الدوري الانجليزي مودرن سبورت الاسماعيلي غزل المحلة البنك الاهلي أرسنال

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