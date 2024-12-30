تقارير: أرسنال أقوى المرشحين لضم عمر مرموش

تقدم نادي أرسنال الإنجليزي في سباق التعاقد مع عمر مرموش نجم منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكشف موقع CaughtOffside، الإنجليزي فإن مرموش لم يستجب لعرض آينتراخت فرانكفورت لتجديد عقده مع الحصول على راتب أعلى، وبات منفتحا على الانتقال لناد أكبر في أوروبا.

وأوضح التقرير أن نادي أرسنال الإنجليزي يتفوق على ليفربول وتشيلسي في سباق التعاقد مع مرموش، حيث تواصل مسئولو الجانرز مع فرانكفورت للاستفسار عن مدى إمكانية ضم النجم المصري.

ويرغب أرسنال في التعاقد مع لاعب في الخط الهجومي بعد إصابة بوكايو ساكا، التي ستصل إلى 3 أشهر، خاصة بعدما قدم عمر مرموش أداء مذهلًا مع إينتراخت فرانكفورت، في الموسم الحالي، حيث شارك في 24 مباراة، سجل خلالها 18 هدفًا، كما قدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه.

ويحتل مرموش المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى بأوروبا، خلف مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول، ليجذب أنظار عدة أندية إليه أبرزها الريدز والسيتزنز.

وكانت تقارير ربطت ليفربول بإمكانية ضم مرموش في الميركاتو الشتوي خاصة مع انخفاض مستوى، داروين نونيز.

موقف ليفربول في التعاقد مع عمر مرموش

ووفقا لصحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية فإن ليفربول لن يتعجل في ضم أي مهاجم جديد خلال الشهر المقبل وبالتالي، فمن غير المرجح أن يتعاقد الريدز مع عمر مرموش حتى نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة انه تم وضع اسم مرموش على طاولة ليفربول من أجل تعويض رحيل محتمل لمواطنه محمد صلاح، بعد تألقه اللافت للأنظار مع فرانكفورت هذا الموسم ومنافسته، هاري كين، على صدارة الهدافين في الدوري الألماني.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من نادٍ خارجي يرغب في ضم مرموش مثل توتنهام، نوتينجهام فورست، برينتفورد وبعيدًا عن إنجلترا هناك برشلونة وروما.

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