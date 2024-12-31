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رياضة

المصري يتعادل مع سيراميكا 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

تعادل فريق المصري البورسعيدي مع نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز على إستاد السويس الجديد.

مباراة سيراميكا والمصري البورسعيدي 

افتتح سيراميكا التهديف عن طريق محمود زلاكة في الدقيقة 53، فيما تعادل المصري البورسعيدي عن طريق صلاح محسن في الدقيقة 80.

جدير بالذكر، أن فخري لاكاي مهاجم سيراميكا أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 71 بعدما تصدى لها محمود جاد حارس مرمى المصري قبل أن ترتد للاعب ويصوبها خارج نطاق المرمى. 

تشكيل سيراميكا أمام المصري 

وبدأ فريق سيراميكا كليوباترا مواجهة المصري البورسعيدي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى -  احمد القندوسي - محمد توني.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - چاستيس آرثر - أحمد هاني  - عبد الرحمن بودي - محمد رضا - عمرو قلاوة - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان.

 

تشكيل المصري أمام سيراميكا 

فيما ضمت التشكيلة الأساسية للمصري كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي،  محمد هاشم، خالد صبحي  ، عمرو سعداوي  لخط الظهر، سامادو أتدجيكو،  محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،  فخر الدين بن يوسف،عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، حسن علي، محمد الشامي، سمير فكري،  كريم بامبو، خالد الغندور،  محمد مخلوف، يوسف الجوهري،  بابا بادجي.

 

ترتيب سيراميكا والمصري 

بهذه النتيجة يصل سيراميكا للنقطة رقم 12 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الخامس.

محمود ناجي حكمًا لمباراة سيراميكا كليوباترا والمصري

 وأدار مباراة المصري ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا، طاقم تحكيم يضم كل من محمود ناجي حكمًا للساحة ومعه كل من محمد عزازي وأحمد عبد المنعم شعبان كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد حمدي حكمًا رابعًا، فيما يتولى خالد جمال الغندور مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله مصطفى عطية.

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