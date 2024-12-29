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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، 4 نساء في حياة مصطفى شعبان بـ"حكيم باشا"

مصطفى شعبان، فيتو
مصطفى شعبان، فيتو

حالة خاصة يقدمها الفنان مصطفى شعبان ضمن أحداث مسلسله الجديد حكيم باشا حيث يظهر في دور تاجر آثار متعدد العلاقات النسائية ويتزوج من 4 سيدات خلال أحداث العمل، وتجسد شخصياتهن “دينا فؤاد، هاجر الشرنوبي، يارا القاسم، وإنجي سلامة”.

تفاصيل مسلسل حكيم باشا

ويتعرض مصطفى شعبان ضمن أحداث مسلسل “حكيم باشا” لمطاردة من قبل عصابة تعمل في الآثار، لأنهم يريدون الحصول على ما لديه من آثار. 

ويدخل الفنان مصطفى شعبان في صراعات كبيرة مع الفنان أحمد صيام ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا بسبب تجارة الآثار، وكل منهم يريد أن يصبح الرجل الأول لمافيا بيع الآثار. 

وخلال أحداث العمل يلعب الفنان رياض الخولي شخصية عم حكيم الذي يلعب دوره الفنان مصطفى شعبان، ويقوم بالتنقيب عن الآثار في قرى الصعيد، ويتعرض له أحد الرجال ويقوم بإبلاغ الشرطة عنه مما يجعله يقع في العديد من الأزمات.

وخضع الفنان مصطفى شعبان  للتدريب على اللهجة الصعيدية من أجل مسلسله الجديد حكيم باشا، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يخوض فيها مصطفى شعبان الأعمال الصعيدية.

ومسلسل "حكيم باشا"، يشارك في بطولته دينا فؤاد وسهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوى خطاب، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وسلوى عثمان، وفتوح أحمد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإنتاج شركة سينرجي. 

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