الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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حوادث

القاهرة والجيزة تتألقان في ليلة رأس السنة، أجواء احتفالية وسط انتشار أمني مكثف

المواطنون يحتفلون
المواطنون يحتفلون برأس السنة في شوارع العاصمة، فيتو

يتوافد المواطنون بمحافظتي القاهرة الجيزة رغم البرد القارص لي المطاعم والمنشآت السياحية الموجودة على كورنيش النيل والكافيهات والمسارح ودور السينما والكنائس للاحتفال بليلة رأس السنة وسط حالة من البهجة والزينات التي تتزين بها الشوارع من  مظاهر الاحتفال بليلة رأس السنة قبل نهاية العام لاستقبال 2025.

وجاء ذلك وسط انتشار أمني مكثف من رجال الشرطة والمرور على الطرق الرئيسية وبمحيط الأماكن التي تشهد احتفالات المواطنين بليلة رأس السنة، لتأمين المواطنين والتصدي لكل من يعكر صفو الاحتفالات، مع تواجد لرجال شرطة المرافق لرفع الإشغالات والبائعة الجائلين لعدم إعاقة حركة المواطنين.

وحملات مكثفة على المطاعم والنوادي لضبط المخالفات والتأكد من سلامة المواد الغذائية والمشروبات المقدمة للمواطنين وذلك في إطار تنفيذ خطة التأمين التي أعدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لإعادة الانضباط المروري بالشوارع وتحقيق الأمن الداخلي.

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والمنشاءت السياحية كورنيش النيل بليلة رأس السنة

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