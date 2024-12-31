كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات إيقاف الشرطة قائد سيارة وتحرير مخالفات ضده في محيط مطار القاهرة.

الأمن يكشف ملابسات إيقاف الشرطة قائد سيارة وتحرير مخالفات ضده في محيط مطار القاهرة

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء قائد سيارة أجرة، بقيام رجال الشرطة باستيقافه بمحيط مطار القاهرة وسحب الرخص منه بالرغم من سريانها وعدم ارتكابه أية مخالفة.



وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقتها تتمثل فى قيام الشاكى بالتجول داخل ميناء القاهرة الجوى للبحث عن راكب فى غير الموقف بالمخالفة للتعليمات المنظمة لعمل سيارات الأجرة بالميناء وتم تحرير مخالفة مرورية له وسحب رخصة القيادة بالإيصال اللازم.. وقد تمت كافة الإجراءات فى إطار من القانونية والشفافية.

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