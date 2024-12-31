علي ماهر يمنح لاعبي المصري راحة سلبية غدا استعدادا للزمالك

قرر علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بـ النادي المصري، منح لاعبي الفريق راحة سلبية ليوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر بعد غد الخميس على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك.

مباراة المصري وسيراميكا



كان المصري قد خاض اليوم مباراته في الجولة السابعة من الدوري الممتاز والتي جمعته بنظيره فريق سيراميكا كليوباترا وهي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد المصري للنقطة الثانية عشر.

واختارت رابطة الأندية محمود جاد حارس المصري كأفضل لاعب في مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا



موعد مباراة الزمالك والمصري

ويلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي ونظيره فريق الزمالك في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الخامس من يناير المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب،في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية

الجزائري لحلو بن براهم حكمًا لمباراة المصري والزمالك بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الخامس من يناير المقبل.



ويقود الطاقم حكم الساحة الجزائري "لحلو بن براهم "، ومعه مساعد الحكم الأول الجزائري " حمزة بوزيت "، ومساعد الحكم الثاني التونسي "يوسف الجامي "، فيما يقوم الجزائري " يوسف قاموح " بمهام الحكم الرابع.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن قائمة مسئولي مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الزمالك.

و يقوم الليبي جمال سالم بمهام مراقب المباراة، ويتولى الجابوني جيروم ايفونج نزولو مهام مراقب الحكام، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى المغربي محمد زيزون بينما يتولى النيجيري أولاويومي أديسا مهام المنسق الأمني للمباراة، فيما تتولى الإعلامية إيناس مظهر مهام المنسق الإعلامي للمباراة.

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