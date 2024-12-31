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رياضة

"كاف" يعلن عن مسئولي مباراة المصري والزمالك بالكونفيدرالية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم  "كاف" عن قائمة مسئولي مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الزمالك.

حيث سيقوم الليبي جمال سالم بمهام مراقب المباراة، ويتولى الجابوني جيروم ايفونج نزولو مهام مراقب الحكام، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى المغربي محمد زيزون  بينما يتولى النيجيري أولاويومي أديسا مهام المنسق الأمني للمباراة، فيما تتولى الإعلامية إيناس مظهر مهام المنسق الإعلامي للمباراة.

 

موعد مباراة الزمالك والمصري 

ويلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي ونظيره فريق الزمالك في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الخامس من يناير المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب،في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية

 

الجزائري لحلو بن براهم حكمًا لمباراة المصري والزمالك بالكونفيدرالية

 

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة )  للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الخامس من يناير المقبل.
ويقود الطاقم  حكم الساحة الجزائري "لحلو بن براهم "، ومعه مساعد الحكم الأول الجزائري " حمزة بوزيت "، ومساعد الحكم الثاني التونسي  "يوسف الجامي "، فيما يقوم  الجزائري " يوسف قاموح "  بمهام الحكم الرابع.

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