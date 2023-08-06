آلية صرف مستحقات الحكام، الأولوية لحكام الدرجات الأدنى (مستند)

مستحقات الحكام، بدأت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، إجراءات صرف مستحقات الحكام المتأخرة بمختلف الدرجات.

وأكد مصدر مسئول في لجنة الحكام لفيتو، أنه سيتم صرف مستحقات حكام الدوري الممتاز بعد الانتهاء من صرف بدلات الدرجات الأدنى؛ مشيرا إلى أن الصرف سيشمل حكام مباريات كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة عن الموسم الماضي، وكذلك كأس مصر ومباريات الناشئين ودوري الجمهورية والكرة النسائية وسيتم الصرف لجميع الحكام كاملا.

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وأوضح المصدر، أنه سيتم توزيع الشيكات للجان الفرعية بالمناطق، ثم ستقوم بعدها كل لجنة فرعية بعد ذلك بصرف المستحقات للحكام.

بدأ اتحاد الكرة في صرف مستحقات الحكام المتأخرة بعد إرسال اللجان الفرعية، رقم الحساب الخاص بهم واسم البنك، وإرسال الكشوفات بأسماء قضاة الملاعب.

وبدأ اليوم اتحاد الكرة في صرف المستحقات المتأخرة لحكام الدوري القسمين الثاني والثالث بعد معاناتهم من تأخر صرف مستحقاتهم المتأخرة.

وكانت حالة من الغضب الشديد سيطرت على حكام الدوري الممتاز وزملاءهم في الأقسام الأدنى، بعد تسريب النسبة التي ينوي مجلس الجبلاية صرفها للحكام خلال الساعات القادمة.

بدلات الحكام في كل الدرجات، فيتو

النسب المقرر صرفها من مستحقات الحكام المتأخرة

وكشف مصدر مطلع باتحاد الكرة لفيتو، أن مجلس الجبلاية سيقوم بصرف مستحقات الدور الأول فقط لحكام القسم الثاني وكذلك سيتم صرف مستحقات الدور الأول لحكام القسم الثالث ومستحقات الدور الأول لحكام القسم الرابع ومستحقات حكام مباريات دورى الجمهورية أ وب كاملة ومعها الكرة النسائية.

ولم يكشف المصدر عن النسبة المقرر صرفها لحكام القسم الأول (الدوري الممتاز)، وإن كانت كل الشواهد تشير إلى أنه سيصرف لهم 50% من مستحقاتهم المتأخرة، على أن يتم صرف باقي المستحقات قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وقفة الحكام أمام اتحاد الكرة للمطالبة بصرف مستحقاتهم، فيتو

تبادل الاتهامات بين بيريرا ومجلس الجبلاية

البرتغالي فيتور بيريرا وصلته الكثير من المعلومات في الفترة الماضية، عن أن وسائل الإعلام تشن ضده حملة هجوم ضارية وتطالب برحيله عن لجنة الحكام وتوفير ألاف الدولارات التي يتقاضاها من أموال الدولة، خاصة أن مستوى التحكيم في تراجع مستمر، الأمر الذي أغضب بيريرا كثيرا من أعضاء مجلس حيث يعتبرهم الخواجة سببا كبيرا فيما يشهده التحكيم المصري من أزمات بسبب ضغط مباريات الدوري خلال الفترة الماضية، وهو ما حرمه من إقامة معسكرات تدريبية للحكام وعقد محاضرات عملية ونظرية للارتقاء بمستوى الحكام، إلى جانب الأزمة الكبرى المتمثلة في عجز مجلس الجبلاية في صرف مستحقات الحكام المتأخرة منذ بداية الموسم المنقضي.

وكان فيتور بيريرا أعلن الجمعة الماضي عبر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، أنه سيعقد مؤتمر صحفيا غدا الإثنين للحديث عن استعدادات الحكام للموسم الجديد، وخطة المرحلة المقبلة من إقامة معسكرات وتطوير للحكام وتقنية حكم الفيديو var، قبل أن يعلن اتحاد الكرة قبل قليل تأجيل المؤتمر ليقام عقب انتهاء مباريات دور الـ8 لبطولة كأس مصر.

بيريرا يهدد بالاستقالة بسبب ضغوط اتحاد الكرة

وبحسب المصادر نفسها فإن فيتور بيريرا لم يحضر الاجتماع الذي حدده مع جهاد جريشة، دون أن يتقدم للأخير بأي اعتذار أو توضيح أسباب إلغاء الجلسة، وأشارت المصادر إلى أن بيريرا تعرض لضغوط عنيفة من جانب بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعدد من أعضاء لجنة الحكام من أجل عدم إتمام هذا الاتفاق وعدم ضم جهاد جريشة لعضوية لجنة الحكام، وهو ما أغضب رئيس اللجنة البرتغالي وهدد بتقديم استقالته بسبب التدخلات المستمرة في عمله.

وأكدت المصادر أن الاعتراض على وجود جريشة مع بيريرا في الموسم الجديد داخل لجنة الحكام يأتي بسبب الخوف من محاولة جريشة السيطرة على اللجنة، واستبعاد عدد من أعضائها، بالإضافة إلى عدد من الحكام الذين لا يرغبون في وجوده باللجنة.