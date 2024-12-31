الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رياضة

هشام نصر: ديون الزمالك أسوأ الأزمات في 2024 ونسعى لحل كل المشكلات

هشام نصر نائب رئيس
هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، فيتو

الزمالك، تحدث هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن أهمية المرحلة المقبلة، وأكبر التحديات التي تواجه القلعة البيضاء خلال عام 2025.

وقال هشام نصر في تصريحات تليفزيونية: أتمنى أن يكون وضع الزمالك في أفضل حال ونجد حلولا للمشكلات الكبيرة الموجودة بنادي الزمالك ونحقق طموحات الجماهير بالتتويج بالبطولات.

ديون الزمالك أسوأ شيء في 2024

وأضاف: ديون نادي الزمالك أسوأ شيء واجهناه في عام 2024، لكننا نسعى لحل كل المشكلات الموجودة لنبني طموحا أكبر.

الزمالك بطل السوبر الافريقي، فيتو
الزمالك بطل السوبر الافريقي، فيتو

فرحة السوبر الإفريقي الأفضل في 2024

وتابع: الفرحة الأكبر لنا في نادي الزمالك خلال عام 2024 كانت بعد التتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

عائلة زملكاوية خالصة

وبسؤاله عن عام 2024 على المستوى الشخصي قال: عائلتي زملكاوية خالصة ونجلي الأكبر كان لاعبا لكرة اليد ولكن الإصابات عطلت مسيرته، أما ابني الأصغر يسير بشكل جيد ويلعب مع منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2008، أما ابنتي ستنجب لنا أول حفيد زملكاوي في عام 2025 بإذن الله.

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