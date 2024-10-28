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رياضة

بعد التصالح مع أسرة ضحية نجله، هشام نصر يطالب بمطب صناعي أمام بوابة نادي الزمالك

هشام نصر
هشام نصر

أعلن هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، التصالح مع أسرة المصاب في حادث السير الذي قام به نجله علي بميدان سفنكس، ومؤكدا تنازل أسرة الشاب عن المحضر.

وقال هشام نصر في تصريحات خاصة لـ فيتو: تم التنازل، ورجاء ونداء للمحافظ عمل مطب صناعي أمام النادي في جامعة الدول.

الفحص الطبي المبدئي على ضحية الدهس من نجل نائب رئيس نادي الزمالك

وكشف الفحص الطبي المبدئي على ضحية الدهس من نجل نائب رئيس نادي الزمالك، أن المصاب حالته مستقرة ويخضع للعلاج بالمستشفى إثر إصابته بكسور.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث تمهيدا لتفريغها والاستفادة منها من مجري التحريات، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات حول الحادث، وانتداب مندوب من المرور لفحص سيارة المتهم، وإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة.

وقال نجل نائب رئيس نادى الزمالك هشام نصر خلال التحقيقات إنه لم يقصد الاصطدام بالمجنى عليه، وأنه ظهر فجأة أمامه أثناء السير بالسيارة، مشيرًا إلى أنه كان يقود سيارته بعد الخروج من النادي وتفاجأ بالمجنى عليه أثناء عبور الشارع.

وأضاف المتهم، بأنه لم يهرب من موقع الحادث وطلب الإسعاف للضحية وعرض عليه فى البداية نقله بسيارته إلى المستشفى مما يثبت حسن نيته، وأنه لم يقصد إصابة المجني عليه.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على نجل نائب رئيس نادي الزمالك “هشام نصر”، بتهمة دهس شاب في منطقة ميدان سفنكس بالعجوزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا، يفيد بإصابة شاب نتيجة حادث تصادم بالجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

وتبين بالفحص إصابة شاب يدعى “علي. م”، ونقله إلى مستشفى الموظفين في إمبابة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على المتهم نجل نائب رئيس نادي الزمالك هشام نصر.

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