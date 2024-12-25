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البرهان يشارك المسيحيين الاحتفال بأعياد الميلاد بالكنيسة الكاثوليكية في بورتسودان (فيديو)

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

شارك رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن، عبدالفتاح البرهان اليوم، المسيحيين احتفالاتهم بأعياد الميلاد في الكنيسة الكاثوليكية ببورتسودان، وسط إستقبال شعبي كبير. بحضور والي البحر الأحمر وعدد من التنفيذيين ورجال الدين المسيحي.

البرهان يشارك المسيحيين السودانيين الاحتفال بالكريسماس

وأعرب البرهان في كلمته، عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالات بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام. 

وقال البرهان، " نسأل الله أن تمر هذه الذكرى وبلادنا تنعم بالسلام الذي كان يحمل رايته السيد المسيح "، مبينًا أن السودانيين لايستحقون ما يحدث لهم من ظلم ومآسي. 

البرهان يشيد بالقائمين على أمر الكنيسة الكاثوليكية فى بورتسودان

وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني، عن أمله في أن تأتي هذه الذكرى في العام القادم، والسودان يشهدا سلاما واستقرارًا.

وأشاد عبد الفتاح البرهان، بالقائمين على أمر الكنيسة الكاثوليكية العريقة التي كان لها سهما في صنع إستقلال السودان ودعم الدولة السودانية. 

داعيًا إلى ضرورة الإلتزام بتعاليم الأديان السماوية السمحة التي تدعو للمحبة والسلام.

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