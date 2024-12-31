الأنبا يوحنا أسقف البرلس، جامع سنكسار الأرثوذكسية

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس الأنبا يوحنا أسقف البرلس.



قصة القديس الأنبا يوحنا أسقف البرلس

تنيَّح القديس الأنبا يوحنا، أسقف البرلس، أحد أبرز قديسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي عُرف بتقواه وخدمته المخلصة. البرلس، الواقعة شمال دلتا النيل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، شهدت مسيرة هذا القديس المليئة بالعطاء والنُسك.

وُلد الأنبا يوحنا لأب كاهن تقي وأم فاضلة، ونشأ على المبادئ المسيحية منذ طفولته. بعد وفاة والديه، استخدم ميراثه لبناء فندق لاستقبال الغرباء والمرضى، حيث كان يخدمهم بنفسه. أثناء خدمته، التقى بأحد الرهبان الذي ألهمه بحياة الرهبنة، فباع كل ممتلكاته ووزّعها على الفقراء، ثم اتجه إلى برية شيهيت حيث ترهبن على يد الأنبا دانيال قمص البرية.

تميز الأنبا يوحنا بالنسك والعبادة العميقة، مما أثار حسد الشياطين، لكنه تغلّب على تجاربهم بفضل قوة إيمانه وشفاء السيد المسيح له. نظرًا لفضائله العديدة، تم اختياره أسقفًا على البرلس، حيث قاوم البدع وأعاد كثيرين إلى الإيمان المستقيم.

تميزت خدمته في القداس الإلهي بحالة من النور الروحي، حيث كان يرى الطغمات السمائية حول المذبح، وشهدت حياته معجزات إلهية خلال الخدمة. كما يُنسب إليه جمع كتاب السنكسار الذي أكمله الأنبا بطرس الجميل والأنبا ميخائيل أسقف أتريب.

قُبيل نياحته، ظهر له القديسان أنطونيوس ومكاريوس ليُخبراه بموعد انتقاله. دعا شعبه وترك لهم وصايا نافعة لحياتهم الروحية، ثم رحل بسلام ليكون مثالًا يُحتذى به في الخدمة والإيمان.

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