الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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إغلاق ميناء العريش نظرا لسوء الأحوال الجوية

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

أغلقت إدارة ميناء العريش البحري الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن، نظرا لسوء الأحوال الجوية وزيادة حركة الرياح وسقوط الأمطار على محافظة شمال سيناء.

 

إغلاق ميناء العريش البحري نظرا لسوء الأحوال الجوية 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء آخر أيام 2024، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحري، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

طقس اليوم في الصباح الباكر وليلًا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد، وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

 

 

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وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 11  ودرجة الحرارة العظمى 18

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19

بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  18

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 17

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 17

كاترين: درجة الحرارة الصغرى -01 ودرجة الحرارة العظمى 10

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى  18

السويس: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 17

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 18

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  07 ودرجة الحرارة العظمى 17

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