مصرع شخص في تصادم قطار بسيارة بمزلقان بالوظة بشمال سيناء (صور)

أعلنت مصادر طبية أن شخصًا لقي مصرعة في تصادم قطار بسيارة أثناء مرور قطار سيناء بمزلقان بالوظة التابعة لمركز ومدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بئر العبد المركزي.



مصرع شخص في تصادم قطار سيناء بسيارة بمزلقان بالوظة بشمال سيناء

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بتصادم قطار بسيارة ربع نقل رقم (٣٢٨٦ ر ا ا ) ما اسفر عن مصرع مدني.





وأعلنت المصادر الطبية أن الحادث أسفر عن مصرع عطية محمد السيد 36 سنة مقيم القنطرة شرق الإسماعيلية، حيث أصيب بكسر بعظام الجمجمة وجرح بالرأس، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بئر العبد تحت تصرف الأجهزة المعنية.

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